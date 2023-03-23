Общество 23 марта 2023, 21:07 Расходы на окна, двери и встроенную мебель включат в ипотеку на новостройки в России Путин поручил проработать включение в ипотеку на новостройки трат на окна, двери и мебель Pxhere

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Президент России Владимир Путин призвал продумать включение в ипотеку на новостройки трат на окна, двери и встроенную мебель отечественного производства. Такое поручение глава государства дал кабмину совместно с ДОМ.РФ при участии ЦБ и Агентства по страхованию вкладов, сообщили на сайте Кремля.

«Включать в сумму ипотечного кредита оплату стоимости неотделимых улучшений, в том числе окон, дверей, встроенной мебели российского производства», — отмечено в поручении.

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Представление такой возможности предлагается дать при покупке жилплощади на стадии строительства. Срок исполнения поручения президента — до 1 июня.

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Также Путин призвал правительство вместе с ДОМ.РФ, Центробанком и АСВ продумать меры допподдержки индивидуального жилищного строительства с использованием российских товаров леспрома, в частности, с помощью возмещения банкам и ДОМ.РФ недополученных доходов по льготной ипотеке.

Глава государства поручил в ближайшие несколько лет выделить до 10 миллиардов рублей на строительство малоэтажных деревянных домов.