Расходы чиновников на планшеты и ноутбуки предложили сократить

Ограничения предлагается ввести сообразно должностям и категориям чиновников.

Минфин предложил сократить функции министерств ради экономии Подробнее

Так, например, для госслужащих (руководителей) центрального аппарата цена смартфона не должна превышать 15 тысяч рублей, планшета с доступов интернет — 60 тысяч рублей., а ноутбука — 100 тысяч рублей.

На связь чиновникам такого ранга предлагается установить лимит в размере четырех тысяч рублей. Чем ниже чин — тем дешевле гаджеты и скромнее сумма на связь в месяц.

В пояснительной записке к документу говорится, что наличие у ведомств свободы по закупкам средств связи и компьютеров создает условия для приобретения мощной электроники по необоснованным ценам.