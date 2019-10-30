  • Расходы чиновников на планшеты и ноутбуки предложили сократить

    30 октября 2019, 17:17

    Андрей Иванов

    Чиновники могут лишиться в будущем планшетов и ноутбуков последних моделей. Министерство финансов подготовило проект постановления, который предлагает установить ограничения стоимости услуг связи, а также гаджетов для госслужащих. Документ опубликовали на портале нормативных правовых актов.
    Расходы чиновников на планшеты и ноутбуки предложили сократить

    Ограничения предлагается ввести сообразно должностям и категориям чиновников.

    Минфин предложил сократить функции министерств ради экономии

    Подробнее

    Так, например, для госслужащих (руководителей) центрального аппарата цена смартфона не должна превышать 15 тысяч рублей, планшета с доступов интернет — 60 тысяч рублей., а ноутбука — 100 тысяч рублей.

    На связь чиновникам такого ранга предлагается установить лимит в размере четырех тысяч рублей. Чем ниже чин — тем дешевле гаджеты и скромнее сумма на связь в месяц.

    В пояснительной записке к документу говорится, что наличие у ведомств свободы по закупкам средств связи и компьютеров создает условия для приобретения мощной электроники по необоснованным ценам.