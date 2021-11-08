Рашкин написал письмо Бастрыкину по поводу дела о туше лося

Депутат Госдумы Валерий Рашкин заявил, что дело о найденной туше лося в его машине обросло множеством домыслов и догадок. Парламентарий готов объяснить все следователю.

Рашкин письменно обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину, сообщив о своем намерении встретиться со следователем вместе с адвокатом для необходимых комментариев. Об этом сообщило Ura.ru.

«Это событие обрело множество домыслов и догадок, высказанных журналистами, политиками и государственными деятелями. Готов явиться к следователю <…> для дачи необходимых объяснений», — отметил депутат в письме, скриншот которого опубликовало РИА «Новости».

В конце октября машину с Рашкиным за рулем остановили силовики. Правоохранители нашли при осмотре багажника лосиную тушу. По словам парламентария, убитое животное он нашел во время прогулки и подобрал. Следователи возбудили уголовное дело о незаконной охоте, расследование которого контролируют в центральном аппарате СК.

Госдума намерена провести заседание по делу Рашкина. На нем рассмотрят вопрос об изъятии депутатского иммунитета после обращения генерального прокурора.