Расчленителя осудят в Челябинске | 360°

Общество 08 сентября 2022, 18:53 Поделиться Telegram

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Viber Расчленителя осудят в Челябинске

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В Челябинске 55-летнего мужчину обвинили в убийстве своей возлюбленной. Материалы дела направлены в суд, передает портал kursdela.biz.

Убийство произошло в доме на улице Дарвина. Обвиняемый выпивал вместе со своей знакомой и в какой-то момент она призналась ему, что любит другого.

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После этой новости, мужчина разозлился, взял кухонный нож и нанес подруге ножевые удары. После этого он решил скрыть следы преступления, расчленив тело женщины.

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После того, как мужчина пришел в себя, он вызвал полицию и во всем признался. Сейчас он ожидает суда в следственном изоляторе.

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