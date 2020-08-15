Расчленителей трупов хотят признать особо жестокими преступниками

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Вячеслав Мархаев заявил, что расчленителей трупов необходимо признать особо жестокими преступниками. В российском законодательстве такой статьи пока нет.

Вячеслав Мархаев отметил, что сложно привлечь человека к уголовной ответственности за расчленение трупа, сообщает сайт «Невские Новости». Мархаев отметил, что убийств с расчленением в стране стало больше, а это значит, что пора вносить в законодательство изменения.

По словам экспертов, суд не рассматривает дополнительно факт расчленения, это никак не сказывается на наказании. Сначала нужно провести сложную экспертизу, которая должна доказать надругательственные над телом действия еще при жизни человека, отмечает адвокат Сергей Волков. Он также подчеркнул, что в отличие от США в России могут не признавать убийцей человека, который расчленил тело убитого кем-то другим.

Отмечается, что сотрудники органов следствия считают бессмысленной идею о дополнительной квалификации расчленения. По их мнению, невозможно навредить уже умершему человеку.

Адвокат Марины Кохал, обвиняемой в убийстве Энди Картрайта, подтвердила слова экспертов. Ирина Скурту объяснила, что если следствие не докажет надругательства над телом, то обвиняемого не смогут наказать.