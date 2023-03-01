Общество 01 марта 2023, 08:21 Расчет потребления общедомовых ресурсов ЖКХ изменили в России Правила расчета потребления общедомовых ресурсов ЖКХ в России изменили с 1 марта Pxhere

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В России изменился порядок расчета потребления общедомовых ресурсов ЖКХ. По новым правилам его будут производить с применением метода аналогов. Постановление правительства, которое определило такой метод расчета, вступило в силу 1 марта.

Метод аналогов будут применять при расчете потребления электроэнергии, водоотведения, холодной и горячей воды. Это значит, что теперь при расчете за основу будут брать показания счетчиков в домах с аналогичными конструктивными особенностями и в аналогичных климатических зонах. Согласно постановлению кабмина, допускается расчет с учетом мощности подключаемого оборудования и прочего.

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В первую очередь нововведение затронет тех россиян, которые оплачивают услуги ЖКХ по нормативам. Теперь суммы в их платежных квитанциях будут периодически корректировать. Это делается для того, чтобы приблизить расходы к фактическому потреблению.

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«Цифры в квитанциях могут немного увеличиться, поскольку прежние нормативы часто не соответствовали реальности, но это не будет резкий рост», — отметила глава «Национального жилищного конгресса» Татьяна Вепрецкая в комментарии «Парламентской газете».