Эксклюзив 10 января 2024, 16:09 РАО подало в суд на Киркорова за нарушение авторских прав Российское авторское общество предъявило иск к Филиппу Киркорову Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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Российское авторское общество подало судебный иск к Филиппу Киркорову за нарушение прав авторов и композиторов более 13 песен. Об этом сообщила «360» представитель РАО по правовым вопросам, гендиректор компании IPCodex Наталья Полианчик.

Информация об иске появилась на сайте Арбитражного суда Москвы. Согласно информации в картотеке, РАО требует взыскать с артиста два миллиона рублей. Как пояснила Полианчик, в период с 27 по 30 апреля 2022 года Киркоров выступил на мероприятии в Государственном Кремлевском Дворце. Но вознаграждение за 13 исполненных на концерте композиций, в том числе «Цвет настроения черный» и «Полетели», авторам он не выплатил.

РАО неоднократно предлагало Киркорову урегулировать эту ситуацию, проводило переговоры, однако это не возымело эффекта. Авторы до сих пор не получили вознаграждение. В связи с этим РАО было вынуждено обратиться в суд. Наталья Полианчик

Также РАО подало иск к клубу «Мутабор», в котором состоялась скандальная «голая» вечеринка телеведущей Анастасии Ивлеевой. На мероприятии также присутствовал Филипп Киркоров.

Суть претензии РАО к клубу заключается в дебиторской задолженности по договору за период с 11 июня по 7 августа 2023 года. Сумма иска составляет 537 034 рубля.

Как уточнила Полианчик, РАО также пыталось решить ситуацию без обращения в суд. Но клуб проигнорировал претензию. Поэтому 28 ноября прошлого года Российское авторское общество подало иск.

«Спор с клубом „Мутабор“ тянется уже не первый год», — заверила Полианчик.

РАО уже неоднократно подавало иски к клубу. Поводом для разбирательств также стала задолженность «Мутабора» по договорам. Кроме того, Российское авторское общество хотело взыскать компенсацию за использование музыкальных композиций на концерте 30 января 2021 года без заключенного договора. Суд удовлетворил иск, но клуб с решением не согласился. Представители «Мутабора» подали апелляцию, однако решение осталось без изменений.

Также общество подало на клуб в суд по очередной задолженности по договору. Речь идет о периоде с 11 декабря 2022 года по 11 мая 2023-го. Сумма составила 581 939 рубля, иск РАО удовлетворили.