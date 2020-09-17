Отопление в Москве включат раньше срока

В этом году в Москве отопление включат раньше, чем обычно, не дожидаясь стандартного температурного режима. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

Такое решение, как уточнил градоначальник, было принято, чтобы жители Москвы меньше простужались.

«Постараемся в этом году включить отопление раньше, не по стандартной процедуре. <…> Мы не будем дожидаться уже этого стандартного температурного режима, будем включаться раньше для того, чтобы как раз меньше москвичей замерзали, чтобы было самочувствие лучше, чтобы не болели простудными заболеваниями — это очень важно в этом году», — сказал в эфире телеканала «Россия 24» столичный мэр.

Как объяснил Собянин, в обычное время отопление в домах включают, когда среднесуточная температура на улице в течение нескольких дней держится в районе восьми градусов тепла или ниже. В этот раз власти не собираются дожидаться такого похолодания.

«Мы будем следить за погодой — и как только почувствуем ухудшение, похолодание серьезное, то сразу будем включать отопление», — добавил градоначальник.

Ранее сообщалось, что уже в ночь на 20 сентября жители Москвы и области могут ощутить первые заморозки. Температура воздуха может опуститься до нуля градусов, предупредила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.