Отопление в Москве включат раньше срока
Такое решение, как уточнил градоначальник, было принято, чтобы жители Москвы меньше простужались.
«Постараемся в этом году включить отопление раньше, не по стандартной процедуре. <…> Мы не будем дожидаться уже этого стандартного температурного режима, будем включаться раньше для того, чтобы как раз меньше москвичей замерзали, чтобы было самочувствие лучше, чтобы не болели простудными заболеваниями — это очень важно в этом году», — сказал в эфире телеканала «Россия 24» столичный мэр.
Как объяснил Собянин, в обычное время отопление в домах включают, когда среднесуточная температура на улице в течение нескольких дней держится в районе восьми градусов тепла или ниже. В этот раз власти не собираются дожидаться такого похолодания.
«Мы будем следить за погодой — и как только почувствуем ухудшение, похолодание серьезное, то сразу будем включать отопление», — добавил градоначальник.
Ранее сообщалось, что уже в ночь на 20 сентября жители Москвы и области могут ощутить первые заморозки. Температура воздуха может опуститься до нуля градусов, предупредила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.