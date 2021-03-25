Лед тронулся на Москве-реке раньше срока

На Москве-реке тронулся лед раньше привычного. Синоптики предполагают, что это из-за промышленных предприятий.

«Лед тронулся в прямом смысле на Москве-реке​​​. Это выше Москвы», — рассказал РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вскрытие ледового покрова произошло раньше времени, по словам синоптика, из-за нахождения в Москве и Московской области большинства промышленных предприятий, которые спускают в реку теплые воды стоков.

Вильфанд отметил, что на Оке предприятий меньше, поэтому она еще покрыта льдом.

С 25 марта в Москве, по прогнозам синоптиков, наступает метеорологическая весна. Днем установится теплая и солнечная погода, к концу недели температура воздуха поднимется до +10 градусов тепла.

Ранее МЧС предупредило о рисках прорыва дамб и подтопления населенных пунктов в пяти регионах России во время весеннего половодья.