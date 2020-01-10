«Рано бить по рукам»: директор театра кукол объяснил появление Бармалея-Гитлера в спектакле
По словам Ткачевой, Гитлера в эскизе к детской пьесе увидели именно журналисты.
«У нас художник и режиссер предложили собирательный образ Бармалея, это карикатурный образ. Вообще, сама по себе эта кукла несколько раз меняет свой облик. Она из огромного, четырехметрового дракона превращается в образ маленькой куклы, которая напоминает, к сожалению, не понравившуюся эту историю», — пояснила директор театра.
Она отметила, что ситуация была вырвана из контекста. На самом деле речь идет о категорически добром персонаже и категорически злом персонаже.
«Режиссер с художником предложили именно такой образ. То, как дальше начали интерпретировать сторонние наши партнеры и коллеги, для меня это пока вопрос», — подчеркнула Ткачева.
Директор театра также добавила, что основной задумкой нового спектакля стала идея «поговорить с детьми о добром человеке» и о том, что взаимопомощь и хорошее отношение всегда побеждают.
«Рано пока бить по рукам кому-либо. Творческий процесс — это тонкая организация. В особенности работа художника, который сейчас пребывает в удивлении некоем, потому что предложено интересное, красивое произведение для детей. Мы, поделившись этими эскизами у себя на сайте, просто привлекли внимание какого-то человека, у которого желание было совершенно другое», — сказала она.
Сейчас руководство театра приняло в работу предложенную авторами концепцию, но пока рабочие материалы находятся на стадии согласования.
По словам самого режиссера постановки Сергея Ягодкина, в мюзикле «нет никакого Гитлера», а хайп «немного набрал обороты». Также режиссер заметил, что Бармалей получился похожим вовсе не на Гитлера, а на Чарли Чаплина.