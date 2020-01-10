«Рано бить по рукам»: директор театра кукол объяснил появление Бармалея-Гитлера в спектакле

Нижнетагильский театр кукол начал готовить новый спектакль-мюзикл про Айболита и опубликовал на сайте эскизы героев. Среди персонажей есть Бармалей, который очень похож на Гитлера. Но директор театра Татьяна Ткачева заверила «360», что это просто карикатурный, собирательный образ.

По словам Ткачевой, Гитлера в эскизе к детской пьесе увидели именно журналисты.

«У нас художник и режиссер предложили собирательный образ Бармалея, это карикатурный образ. Вообще, сама по себе эта кукла несколько раз меняет свой облик. Она из огромного, четырехметрового дракона превращается в образ маленькой куклы, которая напоминает, к сожалению, не понравившуюся эту историю», — пояснила директор театра.

Она отметила, что ситуация была вырвана из контекста. На самом деле речь идет о категорически добром персонаже и категорически злом персонаже.

«Режиссер с художником предложили именно такой образ. То, как дальше начали интерпретировать сторонние наши партнеры и коллеги, для меня это пока вопрос», — подчеркнула Ткачева.

Директор театра также добавила, что основной задумкой нового спектакля стала идея «поговорить с детьми о добром человеке» и о том, что взаимопомощь и хорошее отношение всегда побеждают.

«Рано пока бить по рукам кому-либо. Творческий процесс — это тонкая организация. В особенности работа художника, который сейчас пребывает в удивлении некоем, потому что предложено интересное, красивое произведение для детей. Мы, поделившись этими эскизами у себя на сайте, просто привлекли внимание какого-то человека, у которого желание было совершенно другое», — сказала она.

Сейчас руководство театра приняло в работу предложенную авторами концепцию, но пока рабочие материалы находятся на стадии согласования.

По словам самого режиссера постановки Сергея Ягодкина, в мюзикле «нет никакого Гитлера», а хайп «немного набрал обороты». Также режиссер заметил, что Бармалей получился похожим вовсе не на Гитлера, а на Чарли Чаплина.