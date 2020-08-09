Ранняя осень придет в Москву

На следующей неделе в столице завершится купальный сезон. К тому времени температура воды опустится до +15 градусов.

Понедельник, 10 августа, будет последним теплым днем в августе, когда воздух прогреется до +25 градусов. Уже во вторник ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, который откроет путь полярному воздуху. Днем температура упадет до +18…+23 градусов, пройдет ливневый дождь.

До конца недели столбики термометра по ночам будет составлять от пяти до 10 градусов тепла, а днем — +15…+20 градусов.

По словам синоптика, это климатические показатели первой половины сентября. Поэтому вскоре погода будет напоминать раннюю осень. Местами могут пройти грибные дожди, добавил метеоролог.

Сейчас в Краснодарском крае воздух прогрелся до отметки в +39 градусов. На черноморском побережье столбик термометра показывает +37 градусов.

В такую жару медицинские маски быстрее становятся влажными и теряют свои защитные свойства. Поэтому их необходимо чаще менять.