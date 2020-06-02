Ранние браки хотят разрешить в России. Это может сломать судьбы детей

Министерство юстиции России собирается прописать условия для вступления в брак раньше 18 лет. Адвокат и специалист по семейному праву Виктория Данильченко в беседе с «360» рассказала, кому и чем может помочь такое нововведение.

«Как правило, необходимость заключить брак появляется ранее в 14 или 15 лет при беременности девушки. В таких случаях имеет место индивидуальный подход. Если уж беременность наступила, то окружающие должны приложить максимум усилий, чтобы будущий ребенок родился в полноценной семье. Другая проблема, что такие браки очень быстро распадаются, поскольку, по сути, эти родители еще сами дети, и всех тягот семейной жизни им вынести не удается», — заявила Данильченко.

При этом она отметила, то подобные случаи в сегодняшних реалиях является исключением. Молодые люди, как правило, позже создают семью и заводят ребенка. Собеседница «360» добавила, что ранние браки исторически приняты у некоторых народов России. Так,на Кавказе родители выбирают невесту своему сыну гораздо раньше 14 лет.

И если снизить возрастную планку для вступления в брак без веских причин, то скорее всего, число ранних браков в этих субъектах РФ будет очень большое. Я считаю, что это может негативно отразиться на судьбе подростков, особенно девочек Виктория Данильченко.

По ее словам, вступая в брак в таком возрасте, они редко получают образования. На самом деле они становятся обслугой для мужа и его семьи.

Ранее представители Минюста России подтвердили ТАСС информацию о том, что работают над законопроектом, где укажут основания для вступления в брак несовершеннолетним. Документ подготовят к концу года.