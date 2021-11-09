Ранившего девочку пенсионера осудили в Забайкалье

В Забайкальском крае перед судом предстал 70-летний местный житель, который изготовил оружие и случайно ранил девочку. Об этом сообщил «Царьград».

В прошлом году подсудимый изготовил самодельный пистолет в качестве подарка своему товарищу. В ходе проверки пригодности оружия он случайно подстрелил школьницу. Затем пенсионер попытался отправить пистолет своему другу, однако его обнаружили во время предполетного досмотра в аэропорту. Следующие пять лет осужденный проведет в исправительной колонии общего режима.