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    01 октября 2021, 11:08

    РАНХиГС заявила, что следственные действия в Шанинке не имеют отношения к академии

    Ольга Назаркина

    Следственные действия, которые проводятся в Московской высшей школе социальных и экономических наук (Шанинке), не имеют отношения к РАНХиГС. Об этом заявили в академии.

    РАНХиГС заявила, что следственные действия в Шанинке не имеют отношения к академии

    Представители вуза уточнили, что Шанинка является негосударственным университетом и не входит в структуру академии, сообщило РИА «Новости».

    Шанинка фигурирует в деле в отношении вице-президента Сбербанка Марины Раковой. Предположительно, этот вуз был подрядчиком госконтрактов при фальсификациях отчетов по научным исследованиям.

    Накануне Тверской суд Москвы арестовал по подозрению в мошенничестве двух сотрудников Сбербанка Евгения Зака и Максима Инкина, а также юрисконсульта, преподавателя РАНХиГС Кристину Крючкову.

    Сама Ракова накануне не явилась на допрос в СК. Она выключила телефоны и покинула место жительства. По данным источника РИА «Новости», сегодня ее объявили в федеральный розыск.

    Источник «Коммерсанта» сообщил, что Ракова может попробовать сбежать на территорию Украины вместе со своим знакомым, у которого есть гражданство этой страны.