РАНХиГС заявила, что следственные действия в Шанинке не имеют отношения к академии
Следственные действия, которые проводятся в Московской высшей школе социальных и экономических наук (Шанинке), не имеют отношения к РАНХиГС. Об этом заявили в академии.
Представители вуза уточнили, что Шанинка является негосударственным университетом и не входит в структуру академии, сообщило РИА «Новости».
Шанинка фигурирует в деле в отношении вице-президента Сбербанка Марины Раковой. Предположительно, этот вуз был подрядчиком госконтрактов при фальсификациях отчетов по научным исследованиям.
Накануне Тверской суд Москвы арестовал по подозрению в мошенничестве двух сотрудников Сбербанка Евгения Зака и Максима Инкина, а также юрисконсульта, преподавателя РАНХиГС Кристину Крючкову.
Сама Ракова накануне не явилась на допрос в СК. Она выключила телефоны и покинула место жительства. По данным источника РИА «Новости», сегодня ее объявили в федеральный розыск.
Источник «Коммерсанта» сообщил, что Ракова может попробовать сбежать на территорию Украины вместе со своим знакомым, у которого есть гражданство этой страны.