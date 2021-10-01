РАНХиГС заявила, что следственные действия в Шанинке не имеют отношения к академии

Следственные действия, которые проводятся в Московской высшей школе социальных и экономических наук (Шанинке), не имеют отношения к РАНХиГС. Об этом заявили в академии.

Представители вуза уточнили, что Шанинка является негосударственным университетом и не входит в структуру академии, сообщило РИА «Новости».

Шанинка фигурирует в деле в отношении вице-президента Сбербанка Марины Раковой. Предположительно, этот вуз был подрядчиком госконтрактов при фальсификациях отчетов по научным исследованиям.

Накануне Тверской суд Москвы арестовал по подозрению в мошенничестве двух сотрудников Сбербанка Евгения Зака и Максима Инкина, а также юрисконсульта, преподавателя РАНХиГС Кристину Крючкову.

Сама Ракова накануне не явилась на допрос в СК. Она выключила телефоны и покинула место жительства. По данным источника РИА «Новости», сегодня ее объявили в федеральный розыск.

Источник «Коммерсанта» сообщил, что Ракова может попробовать сбежать на территорию Украины вместе со своим знакомым, у которого есть гражданство этой страны.