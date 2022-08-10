РАНХиГС сообщила о возвращении Владимира Мау к обязанностям ректора

Ректор РАНХиГС Владимир Мау вернулся к исполнению своих обязанностей, сообщили ТАСС в пресс-службе академии. Ранее он находился под домашним арестом по делу о хищении средств вуза в особо крупном размере.

«Владимир Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора президентской академии», — заявили агентству в пресс-службе РАНХиГС.

Ректора академии заподозрили в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Мау отказался признавать себя виновным, но попросил суд отпустить его под залог, равнозначный сумме ущерба — 21 миллион рублей. В конце июня Тверской районный суд Москвы отправил его под домашний арест до 7 августа.

Стал фигурантом дела и директор Института общественных наук РАНХиГС Сергей Зуев. По данным следствия, он сговорился с замминистра просвещения Мариной Раковой и замгендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгением Заком. Следователи предполагают, что их целью было хищение денег. 3 августа Зуева выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест.