Раненного в Усть-Илимске военкома после операции подключили к аппарату ИВЛ | 360°

Общество 26 сентября 2022, 16:29 Поделиться Telegram

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Viber Раненного в Усть-Илимске военкома после операции подключили к аппарату ИВЛ Глава Иркутской области Кобзев: врачи борются за жизнь раненного в Усть-Илимске военкома РИА «Новости»

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Раненого военного комиссара Усть-Илимска и Усть-Илимского района Александра Елисеева прооперировали и подключили к аппарату ИВЛ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Александр Владимирович прооперирован, врачи продолжают бороться за его жизнь. По состоянию на 17:00 пациент находится на ИВЛ, ожидается прилет бригады медицины катастроф», — написал он.

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В Усть-Илимск направили комплексную бригаду Иркутского областного центра медицины катастроф. В течение ночи состояние пострадавшего будут стабилизировать. Если возникнет необходимость, утром будет принято решение о госпитализации Елисеева в Иркутск.

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«Стоит отметить, что с начальным этапом госпитализации медицинские работники Усть-Илимской городской больницы справились хорошо», — подчеркнул Кобзев.

Ранее сообщалось, что раненного в Иркутской области военного комиссара прооперировали и перевели в реанимацию, он находится в крайне тяжелом состоянии.

Утром 26 сентября мужчина пришел в центральный городской военкомат Усть-Илимска и открыл огонь. Его схватила дежурная группа вневедомственной охраны Росгвардии. У стрелка изъяли чужое оружие. Следком возбудил уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконное хранение оружия.

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