Раненые студенты подали иск к начальнику ЧОПа, каждый хочет по 2 млн

Раненые студенты благовещенского колледжа подали иск к арестованному руководителю ЧОПа Сергею Андрющенко. Его родня ранее обжаловала арест, доказывая, что в его действиях нет состава преступления. Брат арестованного Виталий рассказал «360» подробности.

Сейчас начальника охранного предприятия обвиняют в предоставлении услуг ненадлежащего качества, которые повлекли смерть двух и более лиц, рассказал Андрющенко. По его словам, в действиях охранного предприятия нет состава преступления. Максимум, в чем можно обвинить его брата — так это в том, что тот не успел установить рамку металлодетектора. Но и это собирались вот-вот исправить: установка рамок была намечена на январь 2020 года.

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По общему мнению, из-за того, что на входе в учебное учреждение не было рамок, произошла трагедия. Студент колледжа утром 14 ноября пронес в здание оружие и открыл стрельбу по сокурсникам. В результате погиб один студент, еще трое были ранены. Студента заблокировали в одной из аудиторий, пока сотрудники полиции эвакуировали людей. Студент стрелял и в полицейских. Увидев, что задержание неизбежно, стрелок покончил с собой.

«А это могло произойти где угодно: на улице, в гаражах, возле дома. Ребята, которых он пострелял — они все были спортсмены, они глумились над парнем более трех лет. Об этом все в колледже знали: сокурсники, педагоги, все знали. Они все характеризуются отрицательно, как задиры, эти пострадавшие. И сейчас в отношении Сергея эти пострадавшие написали исковые заявления, хотят по два миллиона выплат», — рассказал Андрющенко.

Заявления написаны в рамках уголовного дела, когда дело будет передано в суд, там будет рассматриваться и их гражданский иск.

Кстати, в этом же колледже учится 15-летняя дочь начальника ЧОПа. Следствие пыталось ее допросить, но удалось этого избежать. По словам Андрющенко, следователи все, чем заняты, так это накоплением бумаг. По мнению семьи Андрющенко, Сергея любыми путями пытаются сделать крайним и виноватым, но родные против этого будут бороться. Сейчас семья собирается добиться изменения арестованному меры пресечения на домашний арест. Пока что в этом им отказывали.