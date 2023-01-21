Общество 21 января 2023, 05:24 Раненую в Донбассе российскую журналистку Елсукову доставили в Москву Редакция Readovka: раненую в Донбассе журналистку Анастасию Елсукову доставили в Москву Pxhere

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Военный корреспондент издания Readovka Анастасия Елсукова, которая получила ранение в Соледаре, доставлена в Москву. Об этом сообщила редакция издания.

«Военкор Readovka Настя Елсукова, получившая ранение в Соледаре, доставлена в Москву. <…> На данный момент ей ничего не угрожает», — сказано в сообщении редакции издания. Там также отмечается, что медиками было принято решение о перевозке журналистки в больницу на вертолете.

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В Соледар Елсукова прибыла с редакционным заданием. В результате минометного обстрела со стороны ВСУ военный корреспондент получила осколочные ранения левого колена.

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В момент обстрела журналистка находилась в здании железнодорожного вокзала «Соль». Первую медицинскую помощь ей оказали бойцы частной военной компании «Вагнер», которые присутствовали на месте. После этого Елсукову доставили во фронтовой госпиталь. Там медики провели ей операцию. О том, что журналистка получила ранение во время работы, изначально сообщила редакция.