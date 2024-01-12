Общество 12 января 2024, 13:06 Раненую собаку выкинули в мусорный бак на Кубани МВД: жители Крымска обнаружили искалеченную собаку в мусорном баке

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В Краснодарском крае в мусорном баке нашли искалеченную породистую собаку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.

Собаку породы курцхаар в баке с мусором обнаружили жители города Крымска. Неизвестно, сколько времени животное там находилось. Пес жив, но ранен. Судя по опубликованным снимкам, он не мог сам выбраться из бака, так как лежал под пакетами с мусором.

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«В отделе МВД России по городу Крымску материал зарегистрирован. Проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», — указали в ведомстве.

На место прибыли местные волонтеры. Активисты помогли местным жителям достать собаку, после чего отвезли питомца к ветеринарам.

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