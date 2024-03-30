Эксклюзив 30 марта 2024, 19:16 Раненую собаку бросили умирать привязанной к дереву в парке Петербурга В Петербурге спасли привязанную к дереву раненую собаку Телеканал «360»

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Собаку с колото-резаными ранами нашли в Ржевском парке Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Директор фонда «Северный медведь» Сергей Лучинский рассказал «360» о спасении раненого животного.

«Привязанную к дереву собаку случайно нашел прохожий. Пес был в наморднике, в этот момент рядом никого не было. Волонтеры сразу же выехали на место обнаружения животного», — рассказал он.

Лучинский добавил, что собаку привезли в ветеринарную клинику, где специалисты при осмотре обнаружили на теле серьезные раны.

По словам хирурга, животное не могло нанести себе такие раны само. Характер ранений указывал на то, что к этому руку приложил человек, отметил собеседник «360».

На данный момент собаку прооперировали, она получает все необходимые лекарства. Волонтеры пообещали полностью вылечить пострадавшего пса и найти ему хороших хозяев. Также они написали в полицию заявление о жестоком обращении с животными.

Ранее сотрудники метрополитена спасли собаку, которая упала на пути между поездом и платформой на станции «Сокольники».