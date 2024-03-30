30 марта 2024, 19:16
Раненую собаку бросили умирать привязанной к дереву в парке Петербурга
В Петербурге спасли привязанную к дереву раненую собаку
Собаку с колото-резаными ранами нашли в Ржевском парке Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Директор фонда «Северный медведь» Сергей Лучинский рассказал «360» о спасении раненого животного.
«Привязанную к дереву собаку случайно нашел прохожий. Пес был в наморднике, в этот момент рядом никого не было. Волонтеры сразу же выехали на место обнаружения животного», — рассказал он.
Лучинский добавил, что собаку привезли в ветеринарную клинику, где специалисты при осмотре обнаружили на теле серьезные раны.
По словам хирурга, животное не могло нанести себе такие раны само. Характер ранений указывал на то, что к этому руку приложил человек, отметил собеседник «360».
На данный момент собаку прооперировали, она получает все необходимые лекарства. Волонтеры пообещали полностью вылечить пострадавшего пса и найти ему хороших хозяев. Также они написали в полицию заявление о жестоком обращении с животными.
Ранее сотрудники метрополитена спасли собаку, которая упала на пути между поездом и платформой на станции «Сокольники».
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