Общество 07 июля 2023, 06:46 Раненому военнослужащему устроили свадьбу в госпитале Бурденко Участник СВО женился во время лечения в госпитале Бурденко РИА «Новости»

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В филиале Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко устроили свадьбу. Раненый участник спецоперации зарегистрировал брак со свей невестой, сообщил телеканал «Звезда».

Работников ЗАГС пригласили провести выездную церемонию бракосочетания на территории медучреждения. Гостями на свадьбе стали медики и сослуживцы бойца. Невеста, как только узнала о ранении мужчины, приехала в Москву, заявление пары рассмотрели в особом порядке.

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Жених надел военную форму, его возлюбленная — белое платье. Как и положено, свадьба прошла под марш Мендельсона. После курса процедур в реабилитационно-образовательном центре филиала третьего Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского мужчина вернется на фронт.

В марте в Егорьевске женился другой участник спецоперации. Он специально приехал в отпуск, чтобы заключить брак.