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    11 сентября 2020, 15:42

    Раненого краснокнижного орлана спас депутат из Калининградской области

    Полина Петрова

    Раненого орлана-белохвоста, занесенного в Красную книгу, спас депутат Государственной думы от Калининградской области Александр Ярошук, пишет издание FlashNord со ссылкой на сотрудников центра реабилитации диких животных «Биосфера Балтики».
    Раненого краснокнижного орлана спас депутат из Калининградской области

    Ярошук во время отпуска заметил птицу с поврежденным левым крылом и написал об этом в своем Instagram-аккаунте.

    «Сутки сидел один на отмели, рядом кружили родители, но помочь ничем не могли», — процитировал депутата «Петербургский дневник».

    Мужчина обратился в центр реабилитации к специалистам. В настоящий момент состояние птицы улучшилось. Врачи уточнили, что потеряно много ткани из-за некроза. Рана затягивается, антибиотик уже отменили.

    В центре добавили, что если иного места для содержания птицы не найдется, ее оставят у себя.

    Новости SMI.FM