Раненого краснокнижного орлана спас депутат из Калининградской области

Ярошук во время отпуска заметил птицу с поврежденным левым крылом и написал об этом в своем Instagram-аккаунте.

«Сутки сидел один на отмели, рядом кружили родители, но помочь ничем не могли», — процитировал депутата «Петербургский дневник».

Мужчина обратился в центр реабилитации к специалистам. В настоящий момент состояние птицы улучшилось. Врачи уточнили, что потеряно много ткани из-за некроза. Рана затягивается, антибиотик уже отменили.

В центре добавили, что если иного места для содержания птицы не найдется, ее оставят у себя.