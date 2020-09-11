Раненого краснокнижного орлана спас депутат из Калининградской области
Раненого орлана-белохвоста, занесенного в Красную книгу, спас депутат Государственной думы от Калининградской области Александр Ярошук, пишет издание FlashNord со ссылкой на сотрудников центра реабилитации диких животных «Биосфера Балтики».
Ярошук во время отпуска заметил птицу с поврежденным левым крылом и написал об этом в своем Instagram-аккаунте.
«Сутки сидел один на отмели, рядом кружили родители, но помочь ничем не могли», — процитировал депутата «Петербургский дневник».
Мужчина обратился в центр реабилитации к специалистам. В настоящий момент состояние птицы улучшилось. Врачи уточнили, что потеряно много ткани из-за некроза. Рана затягивается, антибиотик уже отменили.
В центре добавили, что если иного места для содержания птицы не найдется, ее оставят у себя.