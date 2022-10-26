Раненных при обстрелах ВСУ жителей Белгородской области приравняли к военнослужащим | 360°

Общество 26 октября 2022, 22:03 Раненных при обстрелах ВСУ жителей Белгородской области приравняли к военнослужащим Губернатор Гладков: раненые при обстрелах ВСУ белгородцы будут получать 500 тысяч рублей РИА "Новости"

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Жители Белгородской области, которые получили различные ранения в ходе атаки со стороны украинских боевиков, теперь имеют право на получение 500 тысяч рублей. Эти деньги выделили из регионального бюджета, сообщил ТАСС.

Как отметил во время прямого эфира в социальных сетях губернатор Вячеслав Гладков, таким образом, белгородцев приравняли к военнослужащим,

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«Мы приравниваем пострадавших мирных жителей к пострадавшим военным. Всем, кто получил средние и тяжелые ранения, выделяется 500 тысяч рублей», — подчеркнул глава региона.

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Он также объяснил, что для получения средств необходимо получить заключение комиссии центральной районной больницы.

Ранее три человека пострадали в Белгороде из-за обстрелов со стороны ВСУ. Женщину и двух мужчин с ранениями госпитализировали в больницу. Также во время атаки повреждения получили дома и автомобили.