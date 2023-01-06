Общество 06 января 2023, 19:11 Раненные в Макеевке 45 бойцов прибыли на лечение в Самару Правительство Самарской области: 45 раненных в Макеевке бойцов прибыли на лечение в Самару РИА «Новости»

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Первые 45 военнослужащих, раненных в Макеевке в Донецкой Народной Республике, прибыли в Самарскую область. Им оказывали помощь в ростовском госпитале, теперь военные продолжат лечение. Об этом сообщили в правительстве региона.

«Первые 45 бойцов прибыли из ростовского госпиталя на самарскую землю», — отметили в пресс-службе.

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Губернатор региона Дмитрий Азаров встретил выходящих из самолета военнослужащих. Он уточнил, что по договоренности с Министерством обороны бойцов направили именно в госпиталь Самары.

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Азаров пообещал создать все условия для их успешного лечения и реабилитации после ранения. Губернатор отметил, что следующую доставку бойцов в регион откладывать надолго не станут.

Военных, добавил Азаров, также направили в ведущие специализированные клиники Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее глава региона пообещал, что около 60–70 военнослужащих, получивших ранения в Макеевке, переведут в самарский госпиталь на реабилитацию.