Раненую тигрицу перевезли из Приморья в Москву на самолете «Аэрофлота»

Спасенную в Приморье амурскую тигрицу перевезли из Владивостока на лечение в Москву, сообщили в пресс-службе «Аэрофлота». Полет длился девять часов.

Тигрица летела в грузовом отсеке лайнера Boeing 777-300ER. В компании отметили, что дорогу хищница перенесла нормально.

Пострадавшее животное в декабре 2021 года обнаружил местный рыбак в Анучинском районе Приморского края. Тогда тигрице было около четырех-пяти месяцев. Сначала ее перевезли в центр реабилитации.

«Сейчас жизни тигрицы ничего не угрожает, но она больше не сможет жить в условиях дикой природы, так как нуждается в специальном рационе и постоянном ветеринарном контроле», — пояснили в «Аэрофлоте».

Из-за этого зверя решили переместить в Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, потом тигрица станет участником Международной программы по сохранению амурского тигра в неволе.

Пока у нее нет клички, поэтому перевозчик решил провести конкурс, чтобы выбрать имя для своей необычной пассажирки. Варианты можно присылать в группу «Аэрофлота» во «ВКонтакте» до 24 августа включительно. Потом сотрудники компании, специалисты центра «Амурский тигр» и Московского зоопарка сформируют шорт-лист из предварительно отобранных вариантов. Его разместят в соцсетях авиакомпании для открытого голосования. Окончательные итоги подведут 26 августа.