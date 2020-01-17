Раненная при стрельбе в суде Новокузнецка пришла в сознание

Свидетельница, раненная при стрельбе в мировом суде Новокузнецка, пришла в сознание. Врачи перевели 43-летнюю женщину из реанимации в общее отделение.

«Пострадавшая пришла в себя, ее перевели из реанимации. [Вчера] она была в тяжелом состоянии, сейчас оно улучшилось, в целом состоянии стабильное, ближе к средней степени [тяжести]», — сообщили ТАСС в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса.

По информации СК, утром 16 января 45-летний мужчина с ружьем пришел в суд Новокузнецка, где выстрелил в пристава. После этого он прошел в кабинет и открыл огонь по женщине, дававшей свидетельские показания. Мужчина от полученные травм скончался, женщине сделали операцию, у нее травмы лица и плеч. Медики утверждают, что сумели сохранить пострадавшей зрение.

Нападавшего задержали сотрудники Росгвардии. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении, после смерти пострадавшего ему намерены предъявить обвинение в убийстве. Расследовать дело направили криминалистов из центрального аппарата.

Как выяснили СМИ, на суд напал Артем Пакалов, ставший известным в 2018 году. Соседи сбили его на машине и разрушили гаражи трактором за то, что тот сломал детские велосипеды. В день нападения суд должен был рассматривать дело в отношении водителя трактора.