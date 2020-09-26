Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с тренировки в спортивном зале. Там он занимается вместе с солистами Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова.

«Я рад, что при любом плотном графике рабочего или выходного дня мне практически всегда удается найти пробел для занятий спортом», — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На видео он делает несколько упражнений, в том числе жим лежа. Вся тренировка включала в себя как кардионагрузки, так и силовые упражнения. В публикации Кадыров также призвал всех заниматься спортом и бросать вредные привычки.

Ранее чеченские СМИ сообщили о западной провокации, в которой должны были использовать маску с лицом Рамзана Кадырова. Якобы ее хотели применить для операции «Двойник».