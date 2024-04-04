Общество 04 апреля 2024, 12:26 Rambler&Co: жаворонками себя считают 42% россиян

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Большинство россиян, а именно 42%, причисляют себе к жаворонкам, то есть рано встают и рано ложатся. Об этом сообщил RT со ссылкой на исследование Rambler&Co.

Сов среди россиян несколько меньше, поздно вставать и поздно ложиться любят 31% опрошенных. Наконец, 27% — считают себя голубями, то есть могут жить в любом режиме.

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При этом 36% респондентов отметили, что меняли свои предпочтения в течение жизни. С возрастом они стали делать выбор в сторону более раннего пробуждения.

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