Общество 06 июня 2023, 13:39 Rambler&Co: 44% россиян заявили, что грамотность для них — это речь без слов-паразитов

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Аналитики Rambler&Co в результате опроса выяснили, какой смысл вкладывают россияне в понятие «знать русский язык». Результаты исследования опубликовал RT.

Так, 89% респондентов заявили, что русский язык для них родной. Еще 44% отметили, что считают грамотными людьми тех, кто не использует слова-паразиты, 35% обращают внимание на отсутствие грамматических ошибок, а 19% считают, что знать язык — значит уметь на нем объясняться.

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Еще 11% опрошенных признались, что не считают русский язык родным. Из данной группы 43% отметили, что считают грамотными тех, кто имеет большой словарный запас, а 25% — тех, кто имеет навык писать без ошибок.

В опросе говорится, что 52% респондентов назвали лучшим способом обучиться грамотности в школьном возрасте — это читать художественную литературу.