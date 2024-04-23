Общество 23 апреля 2024, 17:34 Rambler&Co: 12% россиян имеют четкую цель в жизни

Читать 360tv в

Только 12% россиян могут сказать, что у них в жизни есть цель. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на исследование Rambler&Co.

При этом 27% респондентов заявили, что нет причин, которые помешали бы им осуществить желаемое. Однако еще 20% признались, что им мешает идти к цели постоянная усталость. Еще 15% не хватает денег на реализацию задуманного. Наконец, 13% опрошенных просто не могут победить лень.

Авторы: