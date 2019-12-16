Rambler отказался блокировать Twitch в России

Rambler и стриминговый сервис Twitch в рамках судебного спора договорились по поводу авторских прав. Ранее стороны спорили из-за законности трансляции Twitch матчей Английской премьер-лиги (АПЛ).

Генеральный директор Rambler Group Рафаэль Абрамян заверил, что компания достигла «ряда договоренностей» с Twitch. «Рамблер Интернет Холдинг» рассчитывает взыскать с Twitch 180 миллиардов рублей за незаконный показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ), уточнил сайт издания «Коммерсант».

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Как добавил Абрамян, блокировка всего сервиса Twitch на территории России не обсуждается. Речь только о пиратском контенте.

«В первые три месяца трансляций мы столкнулись с проблемой массового пиратства контента АПЛ на ресурсе Twitch, что нанесло нам существенный ущерб — прямые убытки нашего бизнеса. В результате переговоров с Twitch был достигнут ряд договоренностей. Совместно с Twitch мы будем противодействовать трансляциям пиратского контента», — подтвердил Абрамян.

Мосгорсуд ранее временно заблокировал трансляции матчей АПЛ в Twitch. В Rambler Group не исключают мирового соглашения с конкурентами. В Twitch, в свою очередь, заверили, что мировое соглашение с Rambler не обсуждается.