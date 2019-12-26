Rambler Group подал иск к «Матч ТВ»

Rambler Group подала в Мосгорсуд исковое заявление в отношении телеканала. В нем представители компании требуют «прекратить распространение незаконного контента» — отдельных фрагментов видеоряда матчей АПЛ.

Дата первого заседания пока не назначена, отметили в пресс-службе.

Rambler Group — обладатель исключительного права на прямые трансляции и видеоконтент футбольных матчей клубов АПЛ в сезонах 2019/20, 2020/21, 2021/22 годов. Руководители потребовали признать в суде незаконным распространение отдельных фрагментов видеоряда матчей на сайте «Матч ТВ» с августа по ноябрь 2019 года.

Сначала Rambler Group призвала Мосгорсуд принять предварительные обеспечительные меры. Должностные лица должны были временно блокировать контент, направленный на обеспечение защиты исключительных прав на прямые трансляции.

Ранее Мосгорсуд временно запретил американскому стриминговому сервису Twitch показывать матчи АПЛ. Обеспечительные меры также приняли в рамках иска Rambler. Иск к Twitch о защите авторских и смежных прав зарегистрирован в конце августа. На заседании 20 декабря Rambler Group отозвал иск на 180 миллиардов рублей. В итоге производство по делу было прекращено.