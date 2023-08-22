Общество 22 августа 2023, 14:22 Ракова рассказала о работе московских центров госуслуг Заммэра Москвы Ракова: 137 центров госуслуг «Мои документы» открыли в столице за 12 лет Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Первый центр госуслуг «Мои документы» был открыт в районе Лефортово в Москве 12 лет назад. К сегодняшнему дню число центров госуслуг превысило 130. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Посетители центров смогут оформить необходимые документы, получить консультации, посетить выставки.

История центров госуслуг «Мои документы» началась 12 лет назад — в районе Лефортово открылся первый офис. За это время мы проделали огромный путь: открыли 137 центров госуслуг, они есть в каждом районе, создали большую команду профессионалов, которая сейчас является образцом для всех городских структур. Анастасия Ракова

Заммэра отметила, что в центрах работают профессионалы. Число сотрудников достигло 11 тысяч человек.

В 2022 году московские «Мои документы» признали первыми в номинациях «Лучший универсальный специалист МФЦ», «Лучший проект МФЦ» и «Крупная региональная сеть МФЦ» на Всероссийском конкурсе «Лучший МФЦ».

Ракова добавила, что число госуслуг, которые предоставляют в центрах, превысило 280. Из них 99% доступны независимо от места жительства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал столичную систему госуслуг лучшей в России.