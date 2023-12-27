Общество 27 декабря 2023, 11:05 Ракова рассказала о новогодних подарках на московском социальном маркетплейсе Ракова: москвичи смогут купить подарки на маркетплейсе «Москва — добрый город» РИА «Новости»

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Жители столицы смогут купить новогодние подарки на онлайн-площадке «Москва — добрый город», где собрали творения полутора тысяч мастеров, работающих в инклюзивных мастерских. Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, москвичи смогут выбрать из полутора тысяч изделий и произведений искусства, представленных в разных категориях — от бижутерии до текстиля, вязаных изделий и игрушек. Все они сделаны с высоким мастерством под чутким взором дизайнеров и опытных наставников.

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«Покупая эти сувениры, тысячи москвичей не только радуют своих родных и близких, но и дарят новогоднее чудо авторам работ. Ведь для особых мастеров это возможность почувствовать себя востребованными, найти новых друзей, работать и зарабатывать», — добавила Ракова.

Среди участников много постоянных партнеров, таких как «Изумрудный город» и «Бабушкин клубок», фонды «Круг» и «Даунсайд Ап», а также множество других организаций, поддерживающих людей с особыми потребностями.

Социальный маркетплейс «Москва — добрый город» — первый государственный проект такого рода в России, созданный в 2021 году. Он направлен на помощь людям с инвалидностью, ограниченными возможностями и в трудной жизненной ситуации. За два года его работы москвичи с инвалидностью создали более 50 тысяч подарков.