Общество 20 ноября 2023, 12:59 Ракова подвела итоги пятого конкурса грантов «Москва — добрый город» Ракова: 84 НКО получат гранты по итогам пятого конкурса «Москва — добрый город» Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве подвели итоги пятого конкурса грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) «Москва — добрый город». Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Со следующего года 84 победителя начнут реализацию важных для москвичей и города проектов, на которые столица ежегодно выделяет 400 миллионов рублей», — уточнила она.

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Ракова добавила, что за пять лет победителями конкурса стали 464 социально ориентированные НКО, а необходимую помощь получили более 80 тысяч жителей столицы, включая людей с инвалидностью, многодетных и приемных семей, детей-сирот и других.

Комиссия оценила 393 заявки и провела свыше 1,2 тысячи экспертиз. Таким образом, гранты от пяти до 10 миллионов рублей получили 36 НКО, от одного до пяти миллионов рублей — 35 организаций, до миллиона рублей — 13 организаций. Всего на развитие проектов город выделил 400 миллионов рублей.

Ранее в столичном парке имени Юрия Лужкова открыли выставку «Путеводитель добрых дел», которую приурочили к трехлетию работы благотворительного сервиса на портале mos.ru.