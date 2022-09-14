Эксклюзив 14 сентября 2022, 12:09 Поделиться Telegram

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Viber «Информационный терроризм». Военный эксперт — об угрозах размещения ракет ВСУ рядом с Крымом Военный эксперт Перенджиев: США уже открыто заявляют, что воюют против России на Украине Официальный сайт

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Заявления экс-главнокомандующего войсками США в Европе Бена Ходжеса о возможности размещения ракет короткой дальности рядом с Крымом являются очередным примером информационного терроризма, заявил «360» военный эксперт Александр Перенджиев. По его мнению, слова американского военного также говорят о том, что Штаты не скрывают того, что противостоят РФ, выбрав для этого территорию Украины.

«Я всегда обращаю внимание на то, что эти заявления делаются публично. Они, с одной стороны, зондируют мнение нашей стороны, но в большей степени речь идет о попытке устрашать, то есть что-то вроде информационного терроризма», — пояснил Перенджиев.

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Эксперт подчеркнул, что Россия не допустит подобных действий и при необходимости примет решительные меры. В Крыму, как напомнил он, уже размещены системы ПРО и ПВО.

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«Такие заявления не больше и не меньше, чем открытая война США против России, то есть они в открытую показывают, что на территории Украины воюют против России и организуют агрессию против Крыма. Вот, что в этих заявлениях я лично вижу», — добавил он.

Ранее бывший главнокомандующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что ВСУ могут разместить наступательные ракеты короткой дальности рядом с Крымом.

По его словам, у украинских военных есть потенциал, чтобы приблизиться к полуострову и разместить свои ракетные системы, направленные против позиций российской армии.

«Эта ситуация изменит стратегический расклад сил», — добавил военный.

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