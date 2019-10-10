Ракеты, самолеты и Ежкомобиль. Выставка детского технического творчества прошла в Дубне

Самолеты на солнечных батареях, ракеты и корабли представили юные конструкторы наукограда. Шоу прошло в центре дополнительного образования «Дружба» в рамках областного фестиваля детского и юношеского творчества «Юные таланты Московии».

Работа 13-летнего жителя Дубны Саввы Говорова — летающее крыло на солнечных батареях — уже стала знаменитой. Ее продемонстрировали на международном авиационно-космическом салоне МАКС 2019. Выбрали из множества других заявок.

«Сложно, наверное, сделать сами крылья. Мы их вырезали из пенопласта, потом их надо было усиливать, чтобы они были крепче и в полете не сломались. Для этого нужно было вставлять туда какие-нибудь усилители, деревянные планочки. Много времени потратили», — рассказал юный конструктор.

Источник фото: телеканал «360»

Центр дополнительного образования «Дружба» стал кузницей инженерных профессий Дубны. Здесь, помимо авиамоделирования, школьники занимаются робототехникой, мехатроникой, моделируют ракеты. Нередко после выпуска воспитанники центра идут учиться в Московский авиационный институт, а после возвращаются в Дубну и трудятся на градообразующих предприятиях.

Источник фото: телеканал «360»

«Особенность этой выставки в том, что в ней участвуют дошкольные образовательные учреждения. Это очень важно — прививать любовь к техническому творчеству с детских садов. Сегодня, конечно, на первый взгляд, эти работы покажутся примитивными. Но именно это первые шаги детей. В детском саду, где прививается любовь к техническому творчеству, конструированию. И потом уже они приходят к нам, ученики 1-го класса, и делают уже более профессиональные работы», — отметила директор Центра дополнительного образования «Дружба» Антонина Нестерова.

Источник фото: телеканал «360»

Другой подопечный центра «Дружба» — Степан Караваев — уже в сборной страны по авиамоделированию. Он занимается свободно летающими самолетами, может с легкостью рассказать о них абсолютно все. Сейчас ему 15 лет и он мечтает стать авиаконструктором. Вскоре юноша поедет защищать цвета страны в Румынию на мировое первенство.

«Соревнования будут в Румынии, в соляной шахте, высота которой 80 метров. Она специально создана для таких моделей. Соревнования будут идти четыре дня, в каждом будет два тура», — рассказал Степан Караваев.

Источник фото: телеканал «360»

Создание моделей требует не только сотен часов кропотливого труда, но финансовых затрат — так, на подготовку к мировому первенству может понадобиться до 30 тысяч рублей. Это не считая затрат на испытательные полеты. На данный момент Степан вместе с наставником Юрием Пономаревым ищут эти средства. Преподаватель считает, что его подопечного ждет большое будущее в авиационной отрасли.

«Все модели, которые у нас существуют, они спортивные. Спорт — дело серьезное. В спорте ломаются копья, ломаются модели. Восстановление — дело неблагодарное, кропотливое, долгое, требует не только времени, но и, к сожалению, вложений капитальных. Но мы не жалуемся», — сказал педагог по авиамоделированию Центра дополнительного образования «Дружба» Юрий Пономарев.

На выставке было представлено более сотни различных моделей. Многие из них можно было подержать в руках и даже запустить. А настоящий фурор произвел проект девятилетнего Ильи Спиридонова — под названием «Ежкомобиль» — радиоуправляемая «избушка на курьих ножках» с Бабой Ягой за рулем. Этот экспонат не оставил равнодушным никого, особенно порадовались малыши.

Источник фото: телеканал «360»

Работы победителей отправят на областные конкурсы.