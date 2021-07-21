Ракету «Протон-М» с модулем «Наука» допустили до старта

Государственная комиссия подтвердила готовность ракеты-носителя «Протон-М» с многофункциональным лабораторным модулем (МЛМ) «Наука» к пуску с космодрома Байконур. Об этом сообщили в Роскосмосе.

«Госкомиссия на Байконуре подтвердила стартовую готовность ракеты-носителя „Протон-М“. Принято решение о допуске ракеты космического назначения „Протон-М“ / „Наука“ к операциям по заправке топливом и пуску в 17:58:25 по московскому времени», — сказано в сообщении госкорпорации в Telegram.

По данным Роскосмоса, пуск ракеты-носителя «Протон-М» со стартовой площадки №200 космодрома Байконур должен пройти 21 июля, в 17:58 по московскому времени. Запасные даты — 22 и 23 июля. Модуль будет лететь к МКС восемь суток, стыковка к порту служебного модуля «Звезда» запланирована на 29 июля. Предварительное время 16:26.

Отстыковка транспортного грузового корабля «Прогресс МС-16» вместе со стыковочным отсеком-модулем «Пирс», чье место на МКС займет модуль «Наука», должна состояться 23 июля.

Ранее запуск модуля «Наука» несколько раз откладывался. При этом он станет первым с 2010 года. Тогда к станции пристыковали малый исследовательский модуль «Рассвет».