Ракету-носитель «Союз» с портретом Гагарина установили на стартовый комплекс Байконура

На космодроме Байконур готовятся к запуску пилотируемого корабля «Ю. А. Гагарин». Ракету-носитель «Союз-2.1а» уже установили на стартовый комплекс «Восток».

На ракете изображена эмблема 60-летия первого в истории полета человека в космос, сообщил ТАСС.

«На ней изображен профиль Юрия Гагарина, его автограф, звезда и надпись „60 лет первого полета человека в космос“», — уточнило агентство.

Корабль запустят 9 апреля в 20:42 по московскому времени. На борту будут находиться три члена экипажа: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай.

Россияне Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и американка Энн Макклейн вошли в дублирующий экипаж, они прибыли на Байконур 26 марта для завершения подготовки к полету.

Руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что Международную космическую станцию будут использовать до 2030 года.

Совет РАН по космосу в начале 2021 года рекомендовал пересмотреть сроки полета МКС. Пока ее эксплуатация планируется до 2024 года.