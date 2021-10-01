Ракету для киногруппы повезли на стартовый стол Байконура

Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19» на железнодорожном составе отправили к стартовой площадке космодрома Байконур. Там уже 5 октября состоится старт. В космос отправятся космонавт Антон Шкаплеров и киногруппа — режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд.

Ракету собирали в монтажно-испытательном корпусе, который находится недалеко от места старта — по прямой около 700 метров. Тепловоз с ракетой будет двигаться не быстрее пяти километров в час, согласно правилам безопасности транспортировки.

Транспортно-установочный агрегат поднимет ракету в вертикальное положение. Процесс займет около 30 минут, после это будет сводить колонны обслуживания — специальные многоэтажные устройства, которые позволят специалистам готовить ракету к старту. Установку ракеты планирую тзавершить к 08:00 по московскому времени. После этого начнется предстартовая подготовка по графику так называемого первого стартового дня.

Генеральные испытания пройдут 2 октября, в запасе останутся еще два резервных дня и один предпусковой день в случае, если надо будет исправить что-то.

Госкомиссия должна дать разрешение на заправку и отправление ракеты в космос в 06:30 5 октября. Пуск запланирован на 11:55 по московскому времени.