Общество 13 сентября 2023, 10:46 Ракетный удар ВСУ по Севастополю объяснили жаждой мести Константинов: Украина бьет по Крыму из зависти, которая переходит в жажду мести РИА «Новости»

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Украина устроила ракетную атаку на Севастополь из-за зависти, которая переросла в жажду мести. Об этом заявил РИА «Новости» глава парламента Крыма Владимир Константинов.

«Все их действия продиктованы завистью к Крыму, которая перерастает в жажду мести», — подчеркнул он.

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Константинов напомнил, что именно жители полуострова в 2014 году показали всему миру нежелание мириться с нацистским режимом в Киеве и не захотели терпеть попрание памяти предков.

«Поэтому взяли курс на возвращение на историческую родину в Россию», — указал глава крымского парламента.

Любые попытки киевского режима навредить Крыму и запугать жителей республики он назвал ущербными и ничтожными.

В Минобороны сообщали, что ВСУ выпустили 10 крылатых ракет по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе, а три безэкипажных катера атаковали совершавший морской переход отряд кораблей Черноморского флота.

Российская система ПВО сбила семь украинских ракет, все катера противника уничтожил патрульный корабль «Василий Быков». Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отмечал, что в результате ночной атаки пострадали 24 человека.