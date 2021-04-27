Ракетный крейсер «Москва» вышел в Черное море на учебные стрельбы

Гвардейский ракетный крейсер «Москва» вышел на учебные стрельбы в Черное море, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота РФ. Ранее в регион был направлен патрульный корабль США.

Представитель штаба ЧФ РФ уточнил, что боевые учения пройдут в нескольких морских полигонах. В маневрах также будут принимать участие другие российские военные корабли, а также вертолеты морской авиации и ПВО. Экипажу «Москвы» предстоит отработать алгоритм действий по применению главного ракетного комплекса корабля, провести зенитные и артиллерийские стрельбы по морской цели.

На время учений морской полигон и прилегающая акватория, где будут проходить стрельбы, временно закроют для движения других судов.

Сегодня также стало известно об отправке в Черное море патрульного корабля береговой охраны США Hamilton. Американская сторона объяснила отправку корабля необходимостью «взаимодействовать с союзниками по НАТО и другими партнерами».