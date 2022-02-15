Ракета «Союз» стартовала с космодрома Байконур

Ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс» отправилась в космос с Байконура. Трансляцию запуска вел Роскосмос.

Пуск прошел в 07:25 по московскому времени с площадки № 31 («Восток»).

Через девять минут после старта корабль отделился от третьей ступени ракеты-носителя и продолжил свое движение автономно. В Роскосмосе заявили, что пуск прошел в штатном порядке, после выхода на орбиту у корабля раскрылись солнечные батареи и антенны.

Корабль должен пристыковаться к российской части Международной космической станции в 10:06 по московскому времени 17 февраля. Всего «Прогресс» будет находиться в космосе 370 суток.

Корабль доставит на МКС 1600 килограммов груза. Это бортовая ресурсная аппаратура, кабели для оснащения лабораторного модуля, материалы для системы жизнеобеспечения, медицинские принадлежности, одежда и еда для сотрудников, вода, необходимое топливо и другое.

Также «Прогресс» привезет на станцию шесть наноспутников, разработанных НИИ космического приборостроения и радиоэлектронных систем Юго-западного государственного университета. Позже их запустят со станции, когда космонавты будут выходить в открытый космос в рамках эксперимента «Радиоскаф».