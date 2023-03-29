Общество 29 марта 2023, 23:12 Ракета «Союз-2.1в» со спутником стартовала с космодрома Плесецк Минобороны: ракета «Союз-2.1в» со спутником стартовала с космодрома Плесецк Роскосмос

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Ракету-носитель «Союз-2.1в» со спутником запустили на орбиту с космодрома Плесецк. Об этом сообщили в Минобороны.

«Воздушно-космические силы провели пуск ракеты-носителя „Союз-2.1в“ с космодрома Плесецк», — отметили в оборонном ведомстве.

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Ракета стартовала 29 марта в 22:57 по московскому времени. Ее запустили боевые расчеты космических войск ВКС с космодрома Плесецк в Архангельской области «в интересах Минобороны России». В ведомстве уточнили, что ракета-носитель «Союз-2.1в» относится к легкому классу.

Подобный запуск отечественной ракеты-носителя космического назначения стал шестым в 2023 году. Второй — с космодрома Плесецк. Старт «Союз-2.1в» легкого класса произошел впервые в 2023 году.

Предыдущий запуск ракеты-носителя произошел утром 23 марта. Тогда Воздушно-космические силы страны отправили «Союз-2.1а» со спутником военного назначения также с космодрома Плесецк. Изготовлением аппарата занимаются специалисты Ракетно-космического центра «Прогресс» в Самаре. «Союз-2.1а» относится к семейству космических носителей «Союз». Их сконструировали на основе первой в СССР межконтинентальной баллистической ракеты Р-7.