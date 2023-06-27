Общество 27 июня 2023, 15:56 Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома «Восточный» «Союз-2.1б» стартовала с космодрома «Восточный», блок «Фрегат» отделился от 3-й ступени Роскосмос

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Старт ракеты «Союз-2.1б» прошел на площадке 1С космодрома Восточный в 14:34 по московскому времени. Разгонный блок «Фрегат» вместе с гидрометеорологическим космическим аппаратом «Метеор-М» № 2-3, а также 42 попутными спутниками зарубежного и иностраннго производства уже отделился от третьей ступени ракеты-носителя. Трансляция велась на сайте Роскосмоса.

«Ракета-носитель отработала в штатном режиме, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и в настоящее время выводит космические аппараты на заданные орбиты», — сказано в сообщении организации.

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Роскосмос отметил, что на дальнейшее выведение «Метеора-М» уйдет около 50 минут, Попутные спутники окажутся на целевых орбитах через три с лишним часа после старта ракеты.

Аппарат «Метеор-М» № 2-3 создали для изучения природных ресурсов Земли, получения сведений с автоматических измерительных платформ сбора данных, контроля за гелиогеофизической обстановкой в околоземном космическом пространстве.

Спутник оборудовали бортовым радиолокационным комплексом, который работает на базе активной фазированной антенной решетки, а также гелиогеофизической аппаратурой. Благодаря этому можно будет мониторить Севморпуть в любую погоду, это позволяет и расширять номенклатуру контролируемых гелиогеофизических параметров.