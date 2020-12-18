Ракета «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb стартовала с Восточного

Запуск прошел по плану — он состоялся 18 декабря в 15:26 по московскому времени и стал первым полностью коммерческим пуском с космодрома. На стартовый комплекс космодрома Восточный ракету установили 15 декабря. После этого начались автономные проверки систем ракеты-носителя, разгонного блока и космических аппаратов, а также генеральные испытания.

Общая подготовка к пуску ракеты заняла несколько месяцев. Над ее сборкой работали несколько сотен специалистов из космического центра Восточного, а также эксперты из Московской области и Самары. В головной части ракеты установили 36 спутников сети OneWeb. Их запустят на орбиту, где уже установлены 74 спутника, которые позволяют обеспечивать пользователей по всему миру мобильной связью и доступом к интернету.

По договоренности компании OneWeb и французским оператором космических запусков Arianespace запланирован запуск 16 российских ракет «Союз». Они стартуют с космодромов Восточный, Куру и Байконур с 2020 по 2022 год — каждая выведет на орбиту от 34 до 36 спутников.