Ракета «Союз-2.1б» с 17 космическими аппаратами стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», которая выведет на орбиту иранский спутник «Хайям» и 16 малых космических аппаратов, стартовала с космодрома Байконур в 08:52. Трансляция запуска велась в YouTube-канале Роскосмоса.

Через несколько минут после старта ракеты головной блок в составе разгонного блока и спутников отделился от третьей ступени ракеты. Затем выведение на орбиту продолжил «Фрегат».

Под трансляцией появились восторженные комментарии пользователей. Зрители отметили, что «ребята отлично сработали», «приятно было смотреть».

Ранее с космодрома Плесецк стартовала ракета легкого класса «Союз-2.1в», которая должна вывести на орбиту космический аппарат, разработанный для Минобороны России.

В конце июля стало известно, что Россия покинет проект МКС и сосредоточится на формировании собственной орбитальной станции. Процесс выхода может растянуться на пару лет, предупредил генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.