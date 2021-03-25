Ракета «Союз-2» стартовала с Восточного с британскими спутниками

Произошел первый в 2021 году пуск с космодрома Восточный. Ракета «Союз-2» стартовала на орбиту с 36 британскими спутниками связи OneWeb.

Это пятый российский космический пуск из 29 запланированных в этом году, рассказал генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«После успешного отделения головной части, разгонный блок „Фрегат“ продолжил выведение новых 36 аппаратов на целевую орбиту», — сообщили на сайте «Роскосмоса».

В течение следующих 3 часов 40 минут спутники OneWeb будут отделять от ракеты группами. В каждой группе — по четыре спутника.

Запуск ракеты произошел 25 марта в 05:47 по московскому времени.

Телекоммуникационную компанию OneWeb основал Грег Уайлер. Он планирует обеспечить сотни миллионов человек широкополосным доступом в местах, где он до сих пор недоступен.