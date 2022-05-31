Ракету с флагами ЛДНР установили на стартовый стол Байконура

Ракету-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-20» установили на стартовый стол площадки № 31 («Восток») космодрома Байконур, сообщил ТАСС. На второй ступени ракеты — надпись «Донбасс», на головном обтекателе — флаги Луганской и Донецкой народных республик. За вывозом наблюдали дети из республик Донбасса.

Специалисты сведут фермы обслуживания (конструкции, которые обеспечивают сборку, обслуживание ракет и доступ персонала либо экипажа), а затем намечены работы по графику первого стартового дня. Пуск ракеты запланирован на 3 июня, 12:32 по московскому времени. При этом также будут присутствовать дети из Донбасса.

Корабль доставит на МКС 2,5 тысячи килограммов груза, в том числе почти 600 килограммов топлива дозаправки, воду в баках и сжатый азот в баллонах, оборудование и различные материалы в грузовом отсеке, средства медицинского контроля, стандартные рационы питания и продукты для членов экипажа, одежду и 3D-принтер.