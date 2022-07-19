Рак молочной железы в России начнут лечить по новым стандартам

Минздрав обновил стандарты лечения рака молочной железы. Теперь болезнь будут проще диагностировать и начать лечить, что повысит процент выживаемости. Об этом рассказала «Парламентская газета».

В новом порядке регламентирована диагностика, лечение и наблюдение пациенток с раком молочной железы. Также Минздрав обновил классификацию образований и перечень лекарств.

Пациентки в процессе диагностики теперь будут получать консультацию врача-генетика. В стандартах также прописали лабораторные и инструментальные методы исследования, среди которых — биопсия материала, цитологические исследования, молекулярно-генетические исследования, коагулограмма, общий анализ крови, анализ крови на уровень общего эстрадиола, УЗИ молочных желез и лимфатических узлов, органов брюшной полости и малого таза, а также маммография, рентген легких и КТ грудной полости.